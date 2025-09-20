Spectacle Échos du sous-sol au cimetière Saint-David Cimetière Saint-David, Quimperlé Quimperlé

Spectacle Échos du sous-sol au cimetière Saint-David Cimetière Saint-David, Quimperlé Quimperlé samedi 20 septembre 2025.

Spectacle Échos du sous-sol au cimetière Saint-David Samedi 20 septembre, 14h30, 17h30 Cimetière Saint-David, Quimperlé Finistère

Gratuit sur réservation. Non accessible aux PMR. Tout public, dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Spectacle

Échos du sous-sol par la compagnie L’Atelier des Possibles

Échos du sous-sol est un parcours-spectacle dans les cimetières qui interroge le public sur la vie, les croyances ou encore la filiation.

Et si les morts pouvaient aussi avoir besoin de dire des choses aux vivants ?

Jean Genet disait : « Le seul lieu où un théâtre pourrait être construit, c’est le cimetière ». Parfois délaissés aujourd’hui, les cimetières étaient autrefois des lieux de vie. L’Atelier des Possibles, compagnie adepte d’un théâtre in-situ, a décidé d’investir les allées de tombes pour en faire un lieu de représentation.

Nous suivons les pas d’une femme qui part à la recherche de ses morts et qui, lors de son périple, croise tour à tour un gardien de cimetière philosophe, une grand-mère taiseuse ou encore un fonctionnaire zélé.

Véritable déambulation immersive (un casque audio vous sera fourni), Échos du sous-sol se propose de prêter une oreille attentive entre ici-bas et l’au-delà.

Texte et mise en scène : Elsa Amsallem • Texte et dramaturgie : Martin Mongin • Avec : Elsa Amsallem et Benoît Hattet • Regard extérieur à la mise en scène : Elsa Vanzande • Costumes : Sophie Hoarau • Création sonore : Guillaume Tahon • Production et diffusion : Violette Raineri

Cimetière Saint-David, Quimperlé place du cimetière 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/echos-du-sous-sol&src=agenda »}] Le cimetière communal de Saint-David est le seul cimetière de la ville depuis 1827. Il est actuellement composé de 3400 concessions.

Spectacle

Compagnie L’Atelier des Possibles