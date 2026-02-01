Spectacle Eclats de verres MJC LORRAINE Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Eclats de verres

MJC LORRAINE 1 rue de lorraine Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Anne Mangeot prend place à la MJC Lorraine !

Représentation d’Eclats de Verres , suivi d’un moment d’échange pour parler d’addiction expériences, soins et accompagnements.

Avec sincérité, humour et émotion, elle retrace son parcours de malade alcoolique: la prise de conscience de la dépendance, la lutte avec le produit, la relation avec les soignants, la rencontre avec un groupe d’entraide, et la joie de l’abstinence heureuse.

Ce Seule-en-scène aborde avec authenticité et sans tabou la question de l’alcoolisme féminin. Il met en lumière l’intimité d’une malade alcoolique dans sa démarche de rétablissement.

MJC LORRAINE 1 rue de lorraine Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 90 00

English :

Anne Mangeot takes to the stage at MJC Lorraine!

Performance of d’Eclats de Verres , followed by a discussion on addiction: experiences, care and support.

With sincerity, humor and emotion, she recounts her journey as an alcoholic patient: the realization of her addiction, the struggle with the product, the relationship with carers, the encounter with a self-help group, and the joy of happy abstinence.

This Seule-en-scène tackles the issue of female alcoholism with authenticity and no taboos. It sheds light on the intimacy of an alcoholic patient in her recovery process.

