Spectacle Eclats de vie Châteauneuf-de-Galaure

Spectacle Eclats de vie

Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Spectacle comique sur le cancer du sein et le burn out féminin avec Delphine DESCHAMPS et Catherine INFUSO.

Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 36 10 58

English :

Comedy show about breast cancer and women’s burn out with Delphine DESCHAMPS and Catherine INFUSO.

German :

Comedy-Show über Brustkrebs und Burn-out bei Frauen mit Delphine DESCHAMPS und Catherine INFUSO.

Italiano :

Spettacolo comico sul cancro al seno e sul burn out delle donne con Delphine DESCHAMPS e Catherine INFUSO.

Espanol :

Espectáculo de humor sobre el cáncer de mama y el agotamiento de las mujeres con Delphine DESCHAMPS y Catherine INFUSO.

