Spectacle Eclats de vie Châteauneuf-de-Galaure
Spectacle Eclats de vie Châteauneuf-de-Galaure samedi 8 novembre 2025.
Spectacle Eclats de vie
Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Spectacle comique sur le cancer du sein et le burn out féminin avec Delphine DESCHAMPS et Catherine INFUSO.
Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 36 10 58
English :
Comedy show about breast cancer and women’s burn out with Delphine DESCHAMPS and Catherine INFUSO.
German :
Comedy-Show über Brustkrebs und Burn-out bei Frauen mit Delphine DESCHAMPS und Catherine INFUSO.
Italiano :
Spettacolo comico sul cancro al seno e sul burn out delle donne con Delphine DESCHAMPS e Catherine INFUSO.
Espanol :
Espectáculo de humor sobre el cáncer de mama y el agotamiento de las mujeres con Delphine DESCHAMPS y Catherine INFUSO.
L’événement Spectacle Eclats de vie Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche