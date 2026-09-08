Spectacle : Éclipse Foyer Municipal Échillais

Informations pratiques

Échillais

Spectacle : Éclipse

Foyer Municipal 5 rue de l’Église Échillais Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Pour les moins de 26 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque intime mêlant manipulation de lumière, de temps et de gravité.

.

Foyer Municipal 5 rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show : Eclipse

Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.

L’événement Spectacle : Éclipse Échillais a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan