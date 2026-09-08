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Spectacle : Éclipse Foyer Municipal Échillais

jeudi 3 décembre 2026 · Foyer Municipal · Échillais

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Foyer Municipal
Adresse
5 rue de l'Église
Ville
17620 Échillais
Département
Charente-Maritime
Tarif
9 9 9 Tarif réduit Pour les moins de 26 ans.

Échillais

Spectacle : Éclipse

Foyer Municipal 5 rue de l’Église Échillais Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit
Pour les moins de 26 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque intime mêlant manipulation de lumière, de temps et de gravité.
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Foyer Municipal 5 rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show : Eclipse

Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.

L’événement Spectacle : Éclipse Échillais a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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