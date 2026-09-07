Spectacle : Éclipse Salle des Fêtes Saint-Agnant

Informations pratiques

Saint-Agnant

Spectacle : Éclipse

Salle des Fêtes 76 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Pour les moins de 26 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.

.

Salle des Fêtes 76 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show: Eclipse

Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.

L’événement Spectacle : Éclipse Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan