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AGENDA · Saint-Agnant

Spectacle : Éclipse Salle des Fêtes Saint-Agnant

mardi 1 décembre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Agnant

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
76 avenue Charles de Gaulle
Ville
17620 Saint-Agnant
Département
Charente-Maritime
Tarif
9 9 9 Tarif réduit Pour les moins de 26 ans.

Saint-Agnant

Spectacle : Éclipse

Salle des Fêtes 76 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit
Pour les moins de 26 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-12-01

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.
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Salle des Fêtes 76 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show: Eclipse

Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.

L’événement Spectacle : Éclipse Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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