Spectacle : Éclipse Salle des Fêtes Saint-Agnant
mardi 1 décembre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Agnant
Informations pratiques
Saint-Agnant
Spectacle : Éclipse
Salle des Fêtes 76 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Pour les moins de 26 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.
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Salle des Fêtes 76 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Show: Eclipse
Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.
L’événement Spectacle : Éclipse Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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