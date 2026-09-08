Spectacle : Éclipse Salle des Fêtes Saint-Nazaire-sur-Charente
mercredi 2 décembre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Nazaire-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Nazaire-sur-Charente
Spectacle : Éclipse
Salle des Fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.
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Salle des Fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Show: Eclipse
Léo Rousselet presents a circus show where he manipulates light, time and gravity in an intimate and spectacular performance.
L’événement Spectacle : Éclipse Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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