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Spectacle : Éclipse Salle des Fêtes Saint-Nazaire-sur-Charente

mercredi 2 décembre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Nazaire-sur-Charente

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
8 rue du Bourg
Ville
17780 Saint-Nazaire-sur-Charente
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7

Saint-Nazaire-sur-Charente

Spectacle : Éclipse

Salle des Fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.
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Salle des Fêtes 8 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show: Eclipse

Léo Rousselet presents a circus show where he manipulates light, time and gravity in an intimate and spectacular performance.

L’événement Spectacle : Éclipse Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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