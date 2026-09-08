Spectacle : Éclipse rue de l’Orangerie Soubise

Informations pratiques

Soubise

Spectacle : Éclipse

rue de l’Orangerie Salles des fêtes Soubise Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.

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rue de l’Orangerie Salles des fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show : Eclipse

Léo Rousselet presents a circus show where he manipulates light, time and gravity in an intimate and spectacular performance.

L’événement Spectacle : Éclipse Soubise a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan