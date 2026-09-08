UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soubise

Spectacle : Éclipse rue de l’Orangerie Soubise

vendredi 4 décembre 2026 · rue de l'Orangerie · Soubise

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue de l'Orangerie
Adresse
Salles des fêtes
Ville
17780 Soubise
Département
Charente-Maritime
Tarif
12 12 12

Soubise

Spectacle : Éclipse

rue de l’Orangerie Salles des fêtes Soubise Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque où il manipule lumière, temps et gravité dans une performance intime et spectaculaire.
  .

rue de l’Orangerie Salles des fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show : Eclipse

Léo Rousselet presents a circus show where he manipulates light, time and gravity in an intimate and spectacular performance.

L’événement Spectacle : Éclipse Soubise a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Soubise (Charente-Maritime)