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AGENDA · Tonnay-Charente

Spectacle : Éclipse Les Halles Tonnay-Charente

samedi 5 décembre 2026 · Les Halles · Tonnay-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Les Halles
Adresse
14 rue de Verdun
Ville
17430 Tonnay-Charente
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7

Tonnay-Charente

Spectacle : Éclipse

Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque intime mêlant manipulation de lumière, de temps et de gravité.
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Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show : Eclipse

Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.

L’événement Spectacle : Éclipse Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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