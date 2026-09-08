Spectacle : Éclipse Les Halles Tonnay-Charente
samedi 5 décembre 2026 · Les Halles · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Spectacle : Éclipse
Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Léo Rousselet présente un spectacle de cirque intime mêlant manipulation de lumière, de temps et de gravité.
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Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Show : Eclipse
Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.
L’événement Spectacle : Éclipse Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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