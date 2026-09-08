Spectacle : Éclipse Les Halles Tonnay-Charente

Informations pratiques

Tonnay-Charente

Spectacle : Éclipse

Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Léo Rousselet présente un spectacle de cirque intime mêlant manipulation de lumière, de temps et de gravité.

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Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Show : Eclipse

Léo Rousselet presents an intimate circus show combining the manipulation of light, time and gravity.

L’événement Spectacle : Éclipse Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan