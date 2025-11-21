Spectacle Eclodin Salle de la communauté de communes Thiviers

Spectacle Eclodin Salle de la communauté de communes Thiviers vendredi 21 novembre 2025.

Spectacle Eclodin

Salle de la communauté de communes 3 Place de la République Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-11-21

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

“- mais c’est ton métier ?

– Oui je cultive les notes, je récolte les mélodies, des chansons, j’arrose mes amis de musique je cultive l’harmonie…

– Moi j’ai toujours rêvé d’être éleveuse …mais pas de brebis, de vache, de chèvre,

Non non non non moi je veux être éleveuse de Dinosaure !”

Salle de la communauté de communes 3 Place de la République Thiviers 24800 Dordogne

English : Spectacle Eclodin

?but this is your job?

? Yes, I cultivate notes, I harvest melodies, songs, I sprinkle my friends with music, I cultivate harmony?

? I’ve always dreamed of being a breeder?but not of sheep, cows or goats,

No no no no, I want to be a dinosaur breeder!?

German : Spectacle Eclodin

?- aber das ist dein Beruf?

? Ja, ich pflege die Noten, ich ernte die Melodien, die Lieder, ich begieße meine Freunde mit Musik, ich pflege die Harmonie?

? Ich habe immer davon geträumt, Züchterin zu sein, aber nicht von Schafen, Kühen oder Ziegen,

Nein, nein, nein, nein, ich möchte Dinosaurierzüchterin werden!

Italiano :

…ma è il tuo lavoro?

? Sì, coltivo note, raccolgo melodie, canzoni, inondo i miei amici di musica, coltivo l’armonia?

? Ho sempre sognato di essere un allevatore, ma non di pecore, mucche o capre,

No, no, no, no, voglio essere un allevatore di dinosauri!

Espanol : Spectacle Eclodin

…pero ese es tu trabajo..

? Sí, cultivo notas, cosecho melodías, canciones, colmo de música a mis amigos, cultivo la armonía?

? Siempre he soñado con ser criador… pero no de ovejas, vacas o cabras,

¡No, no, no, no, quiero ser criador de dinosaurios!

