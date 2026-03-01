Spectacle Eclosion Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône
Spectacle Eclosion Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône mardi 17 mars 2026.
Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17 19:00:00
2026-03-17
La Compagnie A travers Ciels présente Éclosion , un solo de danse-théâtre vibrant et poétique autour de la trajectoire d’une femme.
Un moment fort, tout en mouvement et en émotion.
Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr
English :
The Compagnie A travers Ciels presents Éclosion , a vibrant, poetic dance-theater solo based on the story of one woman.
A powerful moment, full of movement and emotion.
