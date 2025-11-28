spectacle Ecoutez la nuit CAUTERETS Cauterets

spectacle Ecoutez la nuit

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-02 10:15:00

fin : 2026-01-02 12:00:00

2026-01-02

Spectacle sonore avec la compagnie Anoise pour les enfants de 0 à 6 ans.

1 séance pour les 3mois 3ans à 10h15-10h45 et une autre pour les 3 5 ans 11h-11h30.

Gratuit-Inscription à la médiathèque (jauge limitée) .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

Sound show with the Anoise company for children aged 0 to 6.

1 session for 3months/3years at 10:15-10:45am and another for 3/5 years at 11:00-11:30am.

