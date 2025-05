Spectacle Écran total – Clermont-en-Argonne, 18 mai 2025 14:30, Clermont-en-Argonne.

Meuse

Spectacle Écran total 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 14:30:00

fin : 2025-05-18 16:30:00

Date(s) :

2025-05-18

Dans nos vies quotidiennes, les écrans sont partout téléphones, tablettes, ordinateurs, télé… Mais quelle est leur place dans nos relations familiales ? Comment préserver le dialogue, les moments partagés, face à l’omniprésence du numérique ?

Avec Écran Total, la troupe de théâtre forum vous invite à une expérience interactive et participative. À travers des scènes de la vie courante, drôles ou percutantes, les comédiens posent les bonnes questions… et attendent vos réponses ! Le public est invité à monter sur scène, à proposer des idées, à tester des solutions, pour réfléchir ensemble aux enjeux du numérique en famille.

Un spectacle vivant, engagé et ouvert à tous, qui donne la parole à chacun pour inventer, ensemble, des façons de mieux vivre avec les écrans.Tout public

0 EUR.

11 rue des Déportés

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 contact@argonne-meuse.fr

English :

In our daily lives, screens are everywhere: phones, tablets, computers, TV? But what role do they play in our family relationships? How can we preserve dialogue and shared moments in the face of digital omnipresence?

With Écran Total, the forum theater troupe invites you to an interactive, participatory experience. Through scenes from everyday life, funny or hard-hitting, the actors ask the right questions? and wait for your answers! The audience is invited to get up on stage, propose ideas and test solutions, and reflect together on the challenges of digital family life.

It’s a lively, engaging show open to all, giving everyone a voice so that together, we can invent ways of living better with screens.

German :

In unserem Alltag sind Bildschirme allgegenwärtig: Telefone, Tablets, Computer, Fernseher? Aber welchen Stellenwert haben sie in unseren Familienbeziehungen? Wie können wir angesichts der Allgegenwart der digitalen Medien den Dialog und die gemeinsamen Momente aufrechterhalten?

Mit Écran Total lädt Sie die Forumtheatergruppe zu einer interaktiven und partizipativen Erfahrung ein. In lustigen oder eindringlichen Szenen aus dem Alltag stellen die Schauspieler die richtigen Fragen und warten auf Ihre Antworten! Das Publikum ist eingeladen, auf die Bühne zu kommen, Ideen vorzuschlagen und Lösungen zu testen, um gemeinsam über die Herausforderungen der Digitalisierung in der Familie nachzudenken.

Eine lebendige, engagierte und für alle offene Aufführung, die jedem das Wort gibt, um gemeinsam Wege zu erfinden, wie wir besser mit den Bildschirmen leben können.

Italiano :

Gli schermi sono ovunque nella nostra vita quotidiana: telefoni, tablet, computer, TV? Ma che ruolo hanno nelle nostre relazioni familiari? Come possiamo preservare il dialogo e i momenti di condivisione di fronte all’onnipresenza della tecnologia digitale?

Con Écran Total, la compagnia teatrale del Forum vi invita a partecipare a un’esperienza interattiva. Utilizzando scene di vita quotidiana, sia divertenti che di grande impatto, gli attori pongono le domande giuste e aspettano le vostre risposte! Il pubblico è invitato a salire sul palco, a proporre idee e a sperimentare soluzioni, per riflettere insieme sulle sfide che le famiglie devono affrontare nell’era digitale.

È uno spettacolo vivace e coinvolgente, aperto a tutti, che dà a ciascuno la possibilità di dire la sua per inventare insieme modi per vivere meglio con gli schermi.

Espanol :

Las pantallas están por todas partes en nuestra vida cotidiana: teléfonos, tabletas, ordenadores, televisión.. Pero, ¿qué papel desempeñan en nuestras relaciones familiares? ¿Cómo preservar el diálogo y los momentos compartidos frente a la omnipresencia de la tecnología digital?

Con Écran Total, la compañía de teatro forum le invita a participar en una experiencia interactiva. A partir de escenas de la vida cotidiana, a la vez divertidas e impactantes, los actores plantean las preguntas adecuadas… ¡y esperan sus respuestas! El público está invitado a subir al escenario, proponer ideas y probar soluciones, y reflexionar juntos sobre los retos a los que se enfrentan las familias en la era digital.

Es un espectáculo animado y atractivo, abierto a todos, que da a cada uno la oportunidad de dar su opinión para que juntos podamos inventar formas de vivir mejor con las pantallas.

