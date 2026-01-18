Spectacle Ecran total Compagnie Aux Arts etc Vérac
Spectacle Ecran total Compagnie Aux Arts etc Vérac vendredi 20 février 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
En 2032, Olivier Neuvic, enseignant ordinaire, est détenu sans comprendre pourquoi.
Chaque jour, la même question Faites-vous partie d’Ordre Nouveau ?
Les réseaux, les algorithmes, la suspicion généralisée… Son destin bascule à cause d’une correspondance sur papier, seul média encore insaisissable.
Dans cette création aux accents d’anticipation, le papier devient un outil de propagande.
Le spectacle interroge nos libertés à l’heure du tout-numérique et d’un pouvoir algorithmique omniprésent. Une fiction troublante, ancrée dans un futur proche… ou déjà là ?
Création en cours sortie de résidence février 2026 au Centre Culturel de Vérac.
Distribution
Mise en scène Philippe Mallet .
théâtre Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 40 18 aclarysse@cdc-fronsadais.com
