Spectacle Ecran total Compagnie Aux Arts etc Vérac

En 2032, Olivier Neuvic, enseignant ordinaire, est détenu sans comprendre pourquoi.

Chaque jour, la même question Faites-vous partie d’Ordre Nouveau ?

Les réseaux, les algorithmes, la suspicion généralisée… Son destin bascule à cause d’une correspondance sur papier, seul média encore insaisissable.

Dans cette création aux accents d’anticipation, le papier devient un outil de propagande.

Le spectacle interroge nos libertés à l’heure du tout-numérique et d’un pouvoir algorithmique omniprésent. Une fiction troublante, ancrée dans un futur proche… ou déjà là ?

Création en cours sortie de résidence février 2026 au Centre Culturel de Vérac.

Distribution

Mise en scène Philippe Mallet .

théâtre Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 40 18 aclarysse@cdc-fronsadais.com

