Spectacle : écrire pour ne pas mourir – Femmage à Anne Sylvestre Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly vendredi 19 septembre 2025.

Durée 1h15.

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:15:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:15:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Souvent reléguée au second voire dernier plan derrière ses confrères comme Brassens ou Vian et cataloguée comme chanteuse pour enfants, Anne Sylvestre a bien plus à nous transmettre que ses fabuleuses fabulettes. Avec plusieurs centaines de chansons à texte à son actif, l’artiste engagée sur tous les fronts conjugue féminisme, écologie ou encore luttes LGBTQIA+ depuis son plus jeune à son plus grand âge, le tout dans une langue subtile et drôle, mélancolique et sincère qui nous rappelle toujours à notre humanité commune.

Médiathèque François Mitterrand 12 allée des arcades, 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie La Médiathèque François-Mitterrand est un service public culturel municipal de la Ville de Grand Quevilly. La Médiathèque a pour vocation d'offrir à l'ensemble des habitants de la Ville un accès à l'information, à la recherche documentaire, à la formation et à des loisirs culturels.

Bus Ligne 42 Arrêt centre administratif

Parking à proximité

Accès PMR : Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il dispose d’un ascenseur, d’une rampe d’accès, de portes automatiques et d’un WC PMR.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague