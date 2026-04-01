Spectacle Eddy Le Quartier Centre Culturel Le Family Landerneau

Landerneau

Spectacle Eddy Le Quartier

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’Art Scène présente EDDY LE QUARTIER

Eddy le Quartier arrive enfin sur scène !

Après avoir fait exploser les compteurs sur internet depuis plus de 10 ans avec ses vidéos légendaires et ses punchlines devenues cultes, Eddy débarque sur scène ! À travers des sketchs inédits, il vous propose de découvrir son univers comme vous ne l’avez encore jamais vu.

Entre autodérision, observations cinglantes et moments imprévisibles, Eddy vous embarque dans un spectacle où chaque détail compte. C’est une occasion de voir son talent sous un nouvel angle, tout en retrouvant ce style qui vous a déjà conquis derrière votre écran. .

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 46 65 76

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English : Spectacle Eddy Le Quartier

L’événement Spectacle Eddy Le Quartier Landerneau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS