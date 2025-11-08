SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID Lunel

SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID Lunel samedi 8 novembre 2025.

SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

8 novembre 2025 20h30

Espace Castel

Tél 04 67 87 83 94

Tarif 17,50 € 12,50€ + frais éventuels de location

Tout public Informations et réservations au 04 67 87 83 94 ou vostickets.fr

Lunel Flamenco Festival #5

Á la danse Gema Moneo et Jose Maya

Gema Moneo, originaire de Jerez de la Frontera, appartient à l’une des familles les plus importantes du monde du flamenco. Danseuse de tout premier plan, elle allie force et énergie portée par une liberté artistique totale. Elle se produit sur les scènes internationales et les plus grands Tablaos.

Jose Maya, né à Madrid est issu d’une longue lignée d’artistes gitans. Danseur de caractère, il fait parti de l’élite du flamenco. Ils seront accompagnés par Pepe Fernandez et Lenny Creff à la guitare, Juan-Manuel Cortes à la percussion et El Quini de Jerez, Alberto Garcia et Melchior Campos au chant. .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

English :

november 8, 2025 ? 8:30 p.m

Espace Castel

Tel 04 67 87 83 94

Price: 17.50 ? 12.50? + eventual rental fees

General public ? Information and bookings on 04 67 87 83 94 or vostickets.fr

German :

8. November 2025 ? 20.30 Uhr

Espace Castel

Tel.: 04 67 87 83 94

Tarif: 17,50 ? 12,50 ? + eventuelle Mietkosten

Für alle Altersgruppen ? Informationen und Reservierungen unter 04 67 87 83 94 oder vostickets.fr

Italiano :

8 novembre 2025 ? 20.30

Spazio Castel

Tel: 04 67 87 83 94

Prezzo: ? 17.50 ? 12.50 + eventuali costi di noleggio

Pubblico generale? Informazioni e prenotazioni allo 04 67 87 83 94 o vostickets.fr

Espanol :

8 de noviembre de 2025 ? 20.30 h

Espacio Castel

Tel: 04 67 87 83 94

Precio: 17,50 euros 12,50 euros + posibles gastos de alquiler

Público en general Información y reservas en el 04 67 87 83 94 o vostickets.fr

L’événement SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID Lunel a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL