SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID Lunel
SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID Lunel samedi 8 novembre 2025.
SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : 12.5 – 12.5 – 17.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
8 novembre 2025 20h30
Espace Castel
Tél 04 67 87 83 94
Tarif 17,50 € 12,50€ + frais éventuels de location
Tout public Informations et réservations au 04 67 87 83 94 ou vostickets.fr
Lunel Flamenco Festival #5
Á la danse Gema Moneo et Jose Maya
Gema Moneo, originaire de Jerez de la Frontera, appartient à l’une des familles les plus importantes du monde du flamenco. Danseuse de tout premier plan, elle allie force et énergie portée par une liberté artistique totale. Elle se produit sur les scènes internationales et les plus grands Tablaos.
Jose Maya, né à Madrid est issu d’une longue lignée d’artistes gitans. Danseur de caractère, il fait parti de l’élite du flamenco. Ils seront accompagnés par Pepe Fernandez et Lenny Creff à la guitare, Juan-Manuel Cortes à la percussion et El Quini de Jerez, Alberto Garcia et Melchior Campos au chant. .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
English :
november 8, 2025 ? 8:30 p.m
Espace Castel
Tel 04 67 87 83 94
Price: 17.50 ? 12.50? + eventual rental fees
General public ? Information and bookings on 04 67 87 83 94 or vostickets.fr
German :
8. November 2025 ? 20.30 Uhr
Espace Castel
Tel.: 04 67 87 83 94
Tarif: 17,50 ? 12,50 ? + eventuelle Mietkosten
Für alle Altersgruppen ? Informationen und Reservierungen unter 04 67 87 83 94 oder vostickets.fr
Italiano :
8 novembre 2025 ? 20.30
Spazio Castel
Tel: 04 67 87 83 94
Prezzo: ? 17.50 ? 12.50 + eventuali costi di noleggio
Pubblico generale? Informazioni e prenotazioni allo 04 67 87 83 94 o vostickets.fr
Espanol :
8 de noviembre de 2025 ? 20.30 h
Espacio Castel
Tel: 04 67 87 83 94
Precio: 17,50 euros 12,50 euros + posibles gastos de alquiler
Público en general Información y reservas en el 04 67 87 83 94 o vostickets.fr
L’événement SPECTACLE EL ENCUENTRO JEREZ Y MADRID Lunel a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL