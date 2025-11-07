Spectacle Elektra L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

Spectacle Elektra

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-09

Richard StraussHantée par la mort de son père, le roi Agamemnon, assassiné par sa mère et son amant, Elektra attend impatiemment le retour de son frère Orest pour accomplir sa vengeance. Après Salomé, Strauss nous plonge à nouveau dans la psyché de personnages torturés. La puissance musicale et dramatique de cet opéra, nécessitant un effectif orchestral impressionnant, en fait l’oeuvre la plus sombre et la plus violente du répertoire lyrique.

Chef-d’oeuvre de l’opéra allemand, ce drame de la folie représente également, pour la soprano, l’un des plus difficiles et éprouvants rôles du répertoireTout public

.

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu

English :

Richard StraussHung by the death of her father, King Agamemnon, murdered by her mother and her lover, Elektra waits impatiently for the return of her brother Orest to exact his revenge. After Salome, Strauss once again plunges us into the psyche of tortured characters. The musical and dramatic power of this opera, requiring an impressive orchestral score, makes it the darkest and most violent work in the operatic repertoire.

A masterpiece of German opera, this drama of madness also represents one of the most difficult and challenging roles in the soprano repertoire

German :

Richard StraussHingerissen vom Tod ihres Vaters, König Agamemnon, der von ihrer Mutter und ihrem Liebhaber ermordet wurde, wartet Elektra sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Bruders Orest, um ihre Rache zu vollziehen. Nach Salome lässt uns Strauss erneut in die Psyche gequälter Charaktere eintauchen. Die musikalische und dramatische Kraft dieser Oper, die eine beeindruckende Orchesterbesetzung erfordert, macht sie zum düstersten und gewalttätigsten Werk des Opernrepertoires.

Dieses Drama des Wahnsinns ist ein Meisterwerk der deutschen Oper und stellt für die Sopranistin eine der schwierigsten und anstrengendsten Rollen des Repertoires dar

Italiano :

Richard StraussSconvolta dalla morte del padre, il re Agamennone, assassinato dalla madre e dal suo amante, Elektra attende con impazienza il ritorno del fratello Orest per vendicarsi. Dopo Salomè, Strauss ci immerge ancora una volta nella psiche di personaggi tormentati. La potenza musicale e drammatica di quest’opera, che richiede un’imponente partitura orchestrale, ne fa il lavoro più cupo e violento del repertorio operistico.

Capolavoro dell’opera tedesca, questo dramma della follia è anche, per il soprano, uno dei ruoli più difficili e impegnativi del repertorio

Espanol :

Richard StraussAtormentada por la muerte de su padre, el rey Agamenón, asesinado por su madre y su amante, Elektra espera impaciente el regreso de su hermano Orest para vengarse. Después de Salomé, Strauss vuelve a sumergirnos en la psique de personajes torturados. La fuerza musical y dramática de esta ópera, que requiere una impresionante partitura orquestal, la convierte en la obra más oscura y violenta del repertorio operístico.

Obra maestra de la ópera alemana, este drama de la locura es también, para la soprano, uno de los papeles más difíciles y difíciles del repertorio

L’événement Spectacle Elektra Metz a été mis à jour le 2025-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ