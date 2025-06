Spectacle Elena Dance – Zoo d’Amnéville Amnéville 28 juin 2025 20:30

Moselle

Spectacle Elena Dance Zoo d'Amnéville 1 rue du tigre Amnéville Moselle

Samedi 2025-06-28 20:30:00

2025-06-28

2025-06-28

Spectacle époustouflant animé par Chris Marques et Stage de Danses Latines avec les Stars.

Stage de 17h à 18h30.

Spectacle à 20h30.Tout public

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre

Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 09 25 45 38 elena.sc@hotmail.fr

English :

Stunning show hosted by Chris Marques and Latin Dance with the Stars workshop.

Workshop from 5 pm to 6:30 pm.

Show at 8:30pm.

German :

Atemberaubende Show unter der Leitung von Chris Marques und Praktikum in lateinamerikanischen Tänzen mit den Stars.

Workshop von 17:00 bis 18:30 Uhr.

Show um 20:30 Uhr.

Italiano :

Spettacolo straordinario condotto da Chris Marques e workshop di Danza latina con le stelle.

Laboratorio dalle 17.00 alle 18.30.

Spettacolo alle 20.30.

Espanol :

Impresionante espectáculo presentado por Chris Marques y taller de baile latino con las estrellas.

Taller de 17.00 a 18.30 horas.

Espectáculo a las 20.30 h.

