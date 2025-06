Spectacle « Eléonore XVIIème, Silence on tourne ! » Square du château Surgères 8 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Vendredi 2025-07-08

fin : 2025-08-16

2025-07-08

2025-08-15

Découvrez le nouveau spectacle de l’été des 3C Théâtre retraçant le tournage survolté d’un film sur Eléonore d’Olbreuse.



Spectacle en extérieur, sur réservation, places assises mais non numérotées.

Square du château Mairie

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Discover 3C Théâtre’s new summer show, retracing the fast-paced making of a film about Eléonore d’Olbreuse.



Outdoor show, by reservation, seating not numbered.

German :

Entdecken Sie die neue Sommeraufführung des 3C Theaters, die die überdrehten Dreharbeiten zu einem Film über Eleonore d’Olbreuse nachzeichnet.



Aufführung im Freien, Reservierung erforderlich, Sitzplätze, aber nicht nummeriert.

Italiano :

Scoprite il nuovo spettacolo estivo di 3C Théâtre, che ripercorre la turbolenta realizzazione di un film su Eléonore d’Olbreuse.



Spettacolo all’aperto, prenotazione obbligatoria, posti non numerati.

Espanol :

Descubra el nuevo espectáculo de verano de 3C Théâtre, que narra el turbulento rodaje de una película sobre Eléonore d’Olbreuse.



Espectáculo al aire libre, reserva obligatoria, localidades no numeradas.

