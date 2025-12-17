SPECTACLE ELIE SEMOUN AVEC LES FLOCONS DE L’HUMOUR

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Les Neiges Catalanes présentent la 14 ème édition des Flocons de l’humour avec cette année Elie Semoun.

Les Places seront disponibles dans les Offices de Tourisme des Neiges Catalanes….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Les Neiges Catalanes present the 14th edition of the Flocons de l’humour with this year’s guest Elie Semoun.

Tickets are available from the Neiges Catalanes Tourist Offices….

