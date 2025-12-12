Spectacle Elies Zoghlami Altrémie Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Elies Zoghlami Altrémie

Samedi 31 janvier 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Il accueille les moments insolites de la vie en gardant le sourire car il sait qu’ils sont matière à se distraire en public.

Monter sur scène lui semblait une joyeuse utopie et bien que le chemin n’en soit qu’à ses débuts, il est heureux et c’est bien peu dire de vous présenter son premier spectacle seul-en-scène.

Où il vous laissera le découvrir sous tous les angles ! Et devenir votre super copain pendant une heure… .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

He welcomes life’s unusual moments with a smile because he knows they provide material for entertaining others.

