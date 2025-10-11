Spectacle Elimberri Arancou

Spectacle Elimberri samedi 11 octobre 2025.

Eglise d'Arancou Arancou Pyrénées-Atlantiques

Pantxix Bidart et Primaël Montgauzí vous propose une soirée basco/gasconne avec ainsi la rencontre de deux cultures et deux langues sœurs, la basque et l’occitane dans son dialecte gascon. Les deux artistes les font dialoguer, chanter, s’harmoniser de manière actuelle, faisant rejaillir leur sagesse ancestrale dans notre monde contemporain. On se sent hors du temps, comme une veillée près du feu, transporté par la musique, les contes et les légendes, par la douceur des chants et la poésie des mots. .

Eglise d’Arancou Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 45 24 assojacarancou@orange.fr

