Spectacle Elle a marché sur la lune Place du marché La Turballe
Spectacle Elle a marché sur la lune Place du marché La Turballe jeudi 16 avril 2026.
La Turballe
Spectacle Elle a marché sur la lune
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Souvent dans la lune, Anna rêve de s’envoler pour un grand voyage dans l’espace. Mais comment aller sur la lune ?
Le 19 juillet 1969 à 20h17min40s, Anna, alors âgée de 7 ans posera la 1ère main sur la lune. Plus de cinquante ans plus tard, vous allez tous savoir sur cette 1ère expédition secrète ! .
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
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English :
L’événement Spectacle Elle a marché sur la lune La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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