Spectacle Elle a marché sur la lune Place du marché La Turballe

La Turballe

Spectacle Elle a marché sur la lune

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Souvent dans la lune, Anna rêve de s’envoler pour un grand voyage dans l’espace. Mais comment aller sur la lune ?

Le 19 juillet 1969 à 20h17min40s, Anna, alors âgée de 7 ans posera la 1ère main sur la lune. Plus de cinquante ans plus tard, vous allez tous savoir sur cette 1ère expédition secrète ! .

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

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English :

L’événement Spectacle Elle a marché sur la lune La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44