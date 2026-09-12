Spectacle Elle a marché sur la lune Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Spectacle Elle a marché sur la lune

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 17:30:00

fin : 2026-11-04 18:15:00

Date(s) :

2026-11-04

Elle a marché sur la lune , une histoire entièrement mimée.

Un voyage poétique écrit par Florence Arnould et inspiré de l’album Classe de lune de John Hare.

Souvent dans la lune, Anna rêve de s’envoler pour un grand voyage dans l’espace. Mais comment aller sur la lune ?

Le 19 juillet 1969 à 20h17min40s, Anna, alors âgée de 7 ans posera la 1ère main sur la lune. Plus de cinquante ans plus tard, vous allez tout savoir sur cette 1ère expédition secrète !

Dès 4 ans, sur inscription. .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

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English :

L’événement Spectacle Elle a marché sur la lune Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX