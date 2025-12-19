Spectacle Elle danse encore Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Elle danse encore

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Anne H. observe le quotidien urbain qu’elle a toujours connu se décliner en rêveries derrière les vitres du métro et les affiches déchirées sur lesquelles mots illisibles et couleurs se confondent. ChatGPT, à ses côtés, lui apporte les réponses qui font autorité afin de la rassurer.

Mais la jeune femme étouffe dans ce cadre, dans son corps machine, au travail, plongé dans des “danses non humaines” qui se manifestent par des dérèglements spasmodiques que provoquent les mots que l’on garde. Est-ce le monde ou est-ce elle qui ne tourne pas rond ?

Un changement de regard pourrait-il l’aider à se redresser face à ce monde dont elle se sent exclue ?

COMPAGNIE LA NUIT SERA FEU

Anna Lê Quang • Écriture & Jeu Camille Dionnet • Mise en scène

Goulc’han Lemoine • Scénographie .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle Elle danse encore

Anne H. observes the everyday urban life she has always known as it unfolds in daydreams behind subway windows and torn posters on which illegible words and colors merge. ChatGPT, at her side, provides authoritative answers to reassure her.

