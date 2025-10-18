Spectacle Elles Cernay

Spectacle Elles

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 15:45:00

2026-03-08

Spectacle de danse urbaine rendant hommage aux femmes qui ont marqué l’Histoire par leur force et leur liberté.

“Elles” est un spectacle de danse urbaine vibrant, hommage aux femmes qui ont façonné notre monde. Rosa Parks, Simone Weil ou Marie Curie reprennent vie dans une fresque chorégraphique poétique mêlant danse, musique et projections. Une ode à la liberté et à la résilience féminine. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

Urban dance show paying tribute to the women who left their mark on history through their strength and freedom.

German :

Eine urbane Tanzshow, die Frauen ehrt, die durch ihre Stärke und Freiheit die Geschichte geprägt haben.

Italiano :

Uno spettacolo di danza urbana che rende omaggio alle donne che hanno segnato la storia con la loro forza e libertà.

Espanol :

Un espectáculo de danza urbana que rinde homenaje a las mujeres que marcaron la historia con su fuerza y su libertad.

