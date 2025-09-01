Spectacle Elodorado Tibo Buat Vogelgrun

Spectacle Elodorado Tibo Buat

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Trouver l’Eldorado sans parler ni espagnol, ni anglais et sans argent, est-ce possible ? Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête.

L’Eldorado, ce pays chimérique de l’abondance, de la vie facile, imaginé par les conquistadores du 16è siècle, représente aujourd’hui un idéal. 62 000 km, 4 continents, 3 maladies tropicales et 10 ans plus tard, Tibo est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance. Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

