Spectacle Elsa Barrère Embrouilles Caméo Comédie Club Metz

Humour incisif, autodérision et énergie scénique Elsa Barrère raconte ses embrouilles du quotidien sans épargner personne… sauf elle-même.Avec un humour acéré et un regard sans concession, Elsa Barrère vous invite à plonger dans ses embrouilles du quotidien ces petites et grandes galères qui rythment nos vies. Entre lucidité mordante, autodérision salvatrice et énergie scénique débordante, elle embarque le public dans un solo à la fois percutant, drôle et profondément humain.

Embrouilles se déploie à un rythme soutenu, porté par des textes affûtés qui jonglent habilement entre le vécu personnel d’Elsa et l’absurdité d’une société souvent déconcertante. Le spectacle fait vibrer un subtil équilibre entre authenticité et comédie, où chaque embrouille révèle un pan de vérité avec un humour fin et mordant.Déjà salué par le public et la critique dans plusieurs lieux parisiens emblématiques Petit Palais des Glaces, Théâtre BO Saint-Martin ainsi qu’à Lyon, Embrouilles s’apprête à entamer une nouvelle étape de diffusion en 2025 au Théâtre du Gymnase Studio Marie Belle, promettant de séduire toujours plus de spectateurs grâce à sa sincérité, son rythme dynamique et son écriture ciselée.Elsa Barrère, auteure et interprète, propose avec Embrouilles une plongée incisive dans le quotidien, où l’humour devient le levier d’une réflexion légère mais lucide sur nos contradictions et nos défis personnels.

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English:

Incisive humor, self-mockery and stage energy: Elsa Barrère recounts her everyday messes , sparing no one but herself. With a sharp sense of humor and an uncompromising eye, Elsa Barrère invites you to immerse yourself in her everyday messes the little and big problems that punctuate our lives. With her biting lucidity, life-saving self-mockery and boundless stage energy, Elsa Barrère draws audiences into a solo show that’s hard-hitting, funny and deeply human.

Embrouilles unfolds at a steady pace, driven by sharp lyrics that deftly juggle Elsa’s personal experiences with the absurdity of an often bewildering society. The show strikes a subtle balance between authenticity and comedy, with each embrouille revealing a piece of truth with a fine, biting sense of humor.Already acclaimed by audiences and critics alike at several iconic Parisian venues Petit Palais des Glaces, Théâtre BO Saint-Martin as well as in Lyon, Embrouilles is about to embark on a new stage of distribution in 2025 at Théâtre du Gymnase Studio Marie Belle, promising to seduce even more spectators with its sincerity, dynamic rhythm and chiseled writing.With Embrouilles , writer and performer Elsa Barrère offers an incisive plunge into everyday life, where humor becomes the lever for a light-hearted yet lucid reflection on our contradictions and personal challenges.

