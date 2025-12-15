Spectacle ELSA Frou-Frou les Bains Saint-Amand-Montrond

Spectacle ELSA Frou-Frou les Bains

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : Dimanche 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

2026-02-15 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-01

La pièce la plus comique du répertoire musical français

Venez découvrir une version modifiée, qui fera rire, danser et chanter en incluant des chœurs, en ajoutant des rôles et en multipliant les clins d’œil au passé de la troupe Elsa. Bienvenue, donc, en 2026, à Frou-Frou les bains, station thermale des années trente, où rien ne se passe comme prévu. 14 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86

The most comic piece in the French musical repertoire

