Spectacle Embarquement ImmedIA, Médialudo Gérard Philipe, Saint-Jean-de-la-Ruelle

Informations pratiques

Spectacle Embarquement ImmedIA Samedi 3 octobre, 17h00 Médialudo Gérard Philipe Loiret

Maximum 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Un spectacle drôle et interactif qui vous embarque à bord du premier bus 100% IA! Suivi d’un débat sur l’intelligence artificielle.

Par la compagnie Simagine.

Médialudo Gérard Philipe 11 Place Condorcet Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire 0164102933 https://www.grandparissud.fr/sortir/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9dialudo-de-Vert-Saint-Denis-100064726086922/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0164102933 »}, {« type »: « phone », « value »: null}] Un parking juste devant la médialudothèque, et une gare à 10 mn en voiture dans la ville collée Cesson.

Biblis en folie 2026

©Compagnie Simagine