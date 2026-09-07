Spectacle Embarquement ImmedIA, Médialudo Gérard Philipe, Saint-Jean-de-la-Ruelle
samedi 3 octobre 2026 · Médialudo Gérard Philipe · Saint-Jean-de-la-Ruelle
Informations pratiques
Spectacle Embarquement ImmedIA Samedi 3 octobre, 17h00 Médialudo Gérard Philipe Loiret
Maximum 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Un spectacle drôle et interactif qui vous embarque à bord du premier bus 100% IA! Suivi d’un débat sur l’intelligence artificielle.
Par la compagnie Simagine.
Médialudo Gérard Philipe 11 Place Condorcet Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire 0164102933 https://www.grandparissud.fr/sortir/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9dialudo-de-Vert-Saint-Denis-100064726086922/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0164102933 »}, {« type »: « phone », « value »: null}] Un parking juste devant la médialudothèque, et une gare à 10 mn en voiture dans la ville collée Cesson.
Biblis en folie 2026
©Compagnie Simagine