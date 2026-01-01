Spectacle Embrouille au Palais L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Spectacle Embrouille au Palais

Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 17h. L'Auditorium de l'Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Laissez vous emporter dans le palais où tout est sens dessus dessous….

Une comédie rythmée et drôle avec ses personnages hauts en couleur et un scénario rocambolesque qui vous tiendront en haleine jusqu’au bouquet final



De l’Association Elly



Entrée libre Participation au chapeau, intégralement dédié à Elly .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 49 93 asso.elly13@gmail.com

English :

Let yourself be carried away to the palace where everything is turned upside down….

