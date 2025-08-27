Spectacle Emma Aime Anne Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Emma Aime Anne Place de l'Eglise Trégueux vendredi 6 mars 2026.

Place de l'Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:45:00

2026-03-06

Emma la clown, accompagnée de Nathalie Miravette, chante les chansons d’Anne Sylvestre.

Emma s’empare des chansons d’Anne Sylvestre, car comme elle le dit au public, c’est elle qui l’aime le plus au monde et en plus elle les a toutes apprises par cœur. Elle a demandé à Nathalie Miravette qui fut la pianiste d’Anne pendant 11 ans si elle voulait bien l’accompagner (bénévolement), et Nathalie a accepté, sans savoir à qui elle avait affaire !

C’est Emma qui chante. Donc l’interprétation peut laisser à désirer, bouleversée par ce qu’elle chante

parfois, ou, usant de sa grande maladresse, elle en fait un peu trop… Et malgré son trop plein d’enthousiasme, Emma chante les chansons parfaitement sans aucune erreur dans les paroles et la musique.

Ce tour de chant est à la fois décapant et émouvant. Il est un hommage à la grande dame que fut Anne Sylvestre et, chose importante, c’est qu’Anne en rirait !

A partir de 12 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

