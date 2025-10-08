Spectacle Emma la Clown (théâtre musique) Saison culturelle OMAC Salle Robert Métairie Thury-Harcourt-le-Hom

Spectacle Emma la Clown (théâtre musique) Saison culturelle OMAC

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Début : 2025-10-08 20:30:00

fin : 2025-10-08 21:45:00

2025-10-08

Tels un Auguste et son clown blanc, Emma la clown et la pianiste Nathalie Miravette rendent un hommage rieur et tendre à la grande chanteuse Anne Sylvestre, qu’elles ont toutes les deux côtoyée et admirée. A la mise en scène de ce tour de chant clownesque, la chanteuse Juliette ajoute sa touche de subtilité à ce rendez-vous plein d’émotion.

Qu’on se le dise, Emma la clown, alias Meriem Menant, est sans nul doute la plus fervente admiratrice d’Anne Sylvestre ! Elle l’aime le plus au monde et ne se console toujours pas de sa disparition. Alors, pour la retrouver une dernière fois, elle prend sa place sur scène pour vous chanter ses plus belles chansons. Car oui, elle connaît par cœur le répertoire de deux-cent-cinquante compositions de son idole !

À ses côtés, Nathalie Miravette en personne. Elle a accompagné Anne Sylvestre au piano durant dix années de grande complicité. Le public rochefortais a eu le bonheur de la découvrir la saison dernière en meneuse de revue des Voluptueuses, cabaret de chansons coquines.

Anne Sylvestre appréciait beaucoup le personnage d’Emma, qu’elle invitait régulièrement en première partie de ses spectacles. Avec une maladresse toute clownesque, mais surtout avec ferveur, humour et tendresse, Emma la clown rend ici un vibrant hommage à celle dont les Fabulettes ont bercé l’enfance et stimulé l’imaginaire, et dont les chansons ont éveillé la conscience et les convictions féministes. Quand son trop plein d’enthousiasme déborde, sa partenaire de scène la recadre, tel un clown blanc sermonnant son auguste. Car il y a aussi du clown en Nathalie Miravette !

Leur duo n’a pas son pareil pour nous faire entendre encore et toujours les magnifiques paroles des chansons d’Anne Sylvestre, portées par des mélodies raffinées. A la mise en scène, la chanteuse Juliette ajoute sa touche de subtilité à cet hommage rieur.

A partir de 12 ans.

Durée 1h15.

Réservation conseillée auprès de Suisse Normande Tourisme .

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

English : Spectacle Emma la Clown (théâtre musique) Saison culturelle OMAC

Like Auguste and his white clown, Emma la clown and pianist Nathalie Miravette pay a laughing, tender tribute to the great singer Anne Sylvestre, whom they both knew and admired.

German : Spectacle Emma la Clown (théâtre musique) Saison culturelle OMAC

Wie Augustus und sein weißer Clown präsentieren Emma la clown und die Pianistin Nathalie Miravette eine lachende und zärtliche Hommage an die große Sängerin Anne Sylvestre, die sie beide gekannt und bewundert haben.

Italiano :

Come Auguste e il suo clown bianco, Emma il clown e la pianista Nathalie Miravette rendono un ridente e tenero omaggio alla grande cantante Anne Sylvestre, che entrambi conoscevano e ammiravano.

Espanol :

Al igual que Auguste y su payaso blanco, Emma la payasa y la pianista Nathalie Miravette rinden un risueño y tierno homenaje a la gran cantante Anne Sylvestre, a la que ambas conocieron y admiraron.

