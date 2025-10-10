Spectacle Emoj’ii Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Spectacle Emoj’ii Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle Emoj’ii

Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Apprivoisez vos émotions et celles de vos enfants. Un one man show à vivre en famille.

Ouverture à 19h30, début du spectacle à 20h.

Renseignements ACSL. .

Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 accueil.acsl@gmail.com

English : Spectacle Emoj’ii

German : Spectacle Emoj’ii

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Emoj’ii Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)