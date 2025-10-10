Spectacle Emoj’ii Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Spectacle Emoj’ii Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains vendredi 10 octobre 2025.
Spectacle Emoj’ii
Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10 21:30:00
Date(s) :
2025-10-10
Apprivoisez vos émotions et celles de vos enfants. Un one man show à vivre en famille.
Ouverture à 19h30, début du spectacle à 20h.
Renseignements ACSL. .
Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 accueil.acsl@gmail.com
English : Spectacle Emoj’ii
German : Spectacle Emoj’ii
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Emoj’ii Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)