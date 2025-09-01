Spectacle (É)mouvoir Compagnie entre deux rives Vogelgrun

Début : Mercredi 2026-02-04 10:30:00

2026-02-04

Dans ce spectacle en trois dimensions pour les tout-petits dès 6 mois, le public, étendu et détendu, est invité à une exploration sensorielle de l’espace. Sentir la pluie sur sa peau, caresser la mousse, traverser de grandes herbes, s’étendre sur un tapis de feuilles… Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont conviés à se déplacer d’un coin à l’autre de l’espace pour explorer, s’installer, expérimenter. Des jeux de lumière, de marionnettes, d’installations sonores viennent compléter cette jolie scénographie. Une invitation à l’éveil et l’exploration des sens de l’enfant ! .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

