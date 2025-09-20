Spectacle « Empreintes » de la compagnie Pièces détachées Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

La chorégraphe Caroline Grosjean propose une performance de 30 minutes autour de la trajectoire, du tracé et de la trace. Quatre soli in situ, créés spécifiquement pour l’événement, se mettent ainsi en résonance les uns avec les autres, avec les espaces du musée, l’exposition et l’histoire de la danse.

Musée des beaux-arts et d'archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878067 https://www.mbaa.besancon.fr

© Compagnie Pièces détachées