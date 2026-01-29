Spectacle Emy Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Emy

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde-même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler. Cette fois c’est a vous de à prendre place avec Emy, la bonne pote dont vous avez besoin ce soir !

Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.

Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !

Soyez prêt, avec Emy tout devient possible.

A savoir première partie de la tournée d’lnès Reg et de Redouane Bougheraba.Tout public

24 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For as long as she can remember, Emy’s always been able to make people laugh-even her teachers had to pause their classes to laugh. This time it’s up to you to take your place with Emy, the good buddy you need tonight!

Take a seat in her living room and laugh at her funny and improbable anecdotes.

She’ll tell you all about her atypical life, with a sense of humor and no hang-ups!

Get ready, Emy makes it all possible.

To wit: opening act for lnès Reg and Redouane Bougheraba.

L’événement Spectacle Emy Metz a été mis à jour le 2026-01-29 par AGENCE INSPIRE METZ