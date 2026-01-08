Spectacle En attendant Cyrano (dès 7 ans) Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Spectacle En attendant Cyrano (dès 7 ans)

Théâtre de la Presle Quai Sainte claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Rencontre du théâtre et de l’escrime artistique, le spectacle En Attendant Cyrano est une comédie dramatique accessible à partir de 7 ans et proposé par la compagnie TRYD’ART.

.

Théâtre de la Presle Quai Sainte claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

English : Spectacle En attendant Cyrano (dès 7 ans)

A meeting of theater and artistic fencing, En Attendant Cyrano is a dramatic comedy for ages 7 and up, presented by the TRYD’ART company.

