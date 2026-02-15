Spectacle En attendant Daniel Salle Daniel Balavoine Mourenx

Spectacle En attendant Daniel

Spectacle En attendant Daniel Salle Daniel Balavoine Mourenx jeudi 26 février 2026.

Spectacle En attendant Daniel

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26

Date(s) :
2026-02-26

En attendant Daniel est un spectacle qui aborde avec humour, poésie, parfois en chanson, et une touche d’absurde les thèmes du deuil, de l’absence, de l’enfance et de la solitude.   .

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle En attendant Daniel

L’événement Spectacle En attendant Daniel Mourenx a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Coeur de Béarn