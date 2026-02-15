Spectacle En attendant Daniel Salle Daniel Balavoine Mourenx
Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
En attendant Daniel est un spectacle qui aborde avec humour, poésie, parfois en chanson, et une touche d’absurde les thèmes du deuil, de l’absence, de l’enfance et de la solitude. .
Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23
