Spectacle « En attendant le grand soir » – Compagnie Le doux supplice Fronton de socoa Ciboure Samedi 13 septembre, 21h00 Entrée libre

Un bal acrobatique, généreux et inattendu, qui rassemble les générations et réchauffe les cœurs.

Et si le cirque prenait la piste du bal ?

Huit acrobates-danseurs et un DJ malicieusement déjanté ouvrent le bal… à leur manière.

Tout commence en douceur, dans une joyeuse effervescence, entre portés improbables, glissades maîtrisées et rythmes accrocheurs.

Puis, peu à peu, la piste s’élargit et s’ouvre aux corps voisins. On ne sait plus très bien s’il s’agit encore d’un spectacle ou déjà d’un moment de fête partagé.

On tourne, on se croise, on s’élance… pas besoin de savoir danser, il suffit d’être là, ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T22:30:00.000+02:00

animations@mairiedeciboure.com 0610754561 https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/592320-spectacle-en-attendant-le-grand-soir-compagnie-le-doux-supplice

Fronton de socoa 5 Chemin des Blocs Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques