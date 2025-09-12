Spectacle « En attendant le grand soir » Fronton Gaztelu Zahar Hendaye

Spectacle « En attendant le grand soir » Fronton Gaztelu Zahar Hendaye vendredi 12 septembre 2025.

Spectacle « En attendant le grand soir »

Fronton Gaztelu Zahar Allées du Vieux-Fort Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

En attendant le grand soir poursuit le travail de recherche acrobatique de la compagnie en abordant les thèmes du bal et des danses populaires.

Spectacle de cirque à voir et à danser, nous travaillons le participatif et questionnons notre rapport au corps et à à l’Autre. .

Fronton Gaztelu Zahar Allées du Vieux-Fort Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

English : Spectacle « En attendant le grand soir »

German : Spectacle « En attendant le grand soir »

Italiano :

Espanol : Spectacle « En attendant le grand soir »

L’événement Spectacle « En attendant le grand soir » Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce