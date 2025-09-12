Spectacle « En attendant le grand soir » Fronton Gaztelu Zahar Hendaye
Spectacle « En attendant le grand soir » Fronton Gaztelu Zahar Hendaye vendredi 12 septembre 2025.
Spectacle « En attendant le grand soir »
Fronton Gaztelu Zahar Allées du Vieux-Fort Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
En attendant le grand soir poursuit le travail de recherche acrobatique de la compagnie en abordant les thèmes du bal et des danses populaires.
Spectacle de cirque à voir et à danser, nous travaillons le participatif et questionnons notre rapport au corps et à à l’Autre. .
Fronton Gaztelu Zahar Allées du Vieux-Fort Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
English : Spectacle « En attendant le grand soir »
German : Spectacle « En attendant le grand soir »
Italiano :
Espanol : Spectacle « En attendant le grand soir »
L’événement Spectacle « En attendant le grand soir » Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce