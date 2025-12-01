Spectacle En attendant Noël Médiathèque d’Amnéville Amnéville
Spectacle En attendant Noël
Médiathèque d’Amnéville 44B rue Clemenceau Amnéville Moselle
Hélène Koenig vous invite à patienter jusque Noël en chansons, comptines, histoires et jeux de doigts.
Lumières scintillantes et clochettes tintinnabulantes accompagneront cet instant enchanté passé
auprès d’un joli sapin, d’animaux en quête de chaleur et d’un Père Noël en pleine préparation de sa grande tournée.
Sur inscription de 3 mois à 5 ans.Enfants
Médiathèque d’Amnéville 44B rue Clemenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 20 26 http://mediatheque@amneville-les-thermes.com/
English :
Hélène Koenig invites you to wait until Christmas with songs, nursery rhymes, stories and finger plays.
Twinkling lights and jingling bells will accompany this enchanted moment spent
with a lovely Christmas tree, animals in search of warmth and Santa Claus preparing his grand tour.
Registration required for ages 3 months to 5 years.
German :
Hélène Koenig lädt Sie ein, die Wartezeit bis Weihnachten mit Liedern, Reimen, Geschichten und Fingerspielen zu überbrücken.
Glitzernde Lichter und klingelnde Glöckchen begleiten diesen zauberhaften Moment
ein schöner Tannenbaum, Tiere auf der Suche nach Wärme und ein Weihnachtsmann, der seine große Tour vorbereitet.
Mit Anmeldung von 3 Monaten bis 5 Jahren.
Italiano :
Hélène Koenig invita ad aspettare il Natale con canzoni, filastrocche, storie e giochi di dita.
Luci scintillanti e campanelli tintinnanti accompagneranno questo momento incantato trascorso
con un grazioso albero di Natale, animali in cerca di calore e Babbo Natale che prepara il suo grande tour.
Iscrizione obbligatoria per bambini dai 3 mesi ai 5 anni.
Espanol :
Hélène Koenig le invita a esperar la Navidad con canciones, rimas infantiles, cuentos y juegos de dedos.
Luces titilantes y cascabeles acompañarán este momento encantado pasado
con un bonito árbol de Navidad, animales en busca de calor y Papá Noel en plena preparación de su gran gira.
Inscripción obligatoria para niños de 3 meses a 5 años.
