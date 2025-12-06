Spectacle en basque Oparirik Gabeko Gabonak VVF Pays Basque Sare Sare

Spectacle en basque Oparirik Gabeko Gabonak

VVF Pays Basque Sare Omordiko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Que serait la nuit de Noël sans cadeaux ?

Spectacle proposé par les associations Skolamusik (Irun) et Horkonpontx (Sare). Dans cette comédie musicale de Noël, il y aura 3 acteurs et 5 musiciens sur scène

Achetez vos places

– Spar à Sare

– Euskalvrac à Saint-Pée-sur-Nivelle

– Maider eta Alain à Ascain .

VVF Pays Basque Sare Omordiko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

English : Spectacle en basque Oparirik Gabeko Gabonak

L’événement Spectacle en basque Oparirik Gabeko Gabonak Sare a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque