Spectacle en basque Oparirik Gabeko Gabonak VVF Pays Basque Sare Sare

Spectacle en basque Oparirik Gabeko Gabonak
VVF Pays Basque Sare Omordiko karrika Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Que serait la nuit de Noël sans cadeaux ?
Spectacle proposé par les associations Skolamusik (Irun) et Horkonpontx (Sare). Dans cette comédie musicale de Noël, il y aura 3 acteurs et 5 musiciens sur scène
Achetez vos places
– Spar à Sare
– Euskalvrac à Saint-Pée-sur-Nivelle
– Maider eta Alain à Ascain .
VVF Pays Basque Sare Omordiko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
