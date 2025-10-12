Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena Saint-Jean-le-Vieux
Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena Saint-Jean-le-Vieux dimanche 12 octobre 2025.
Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena
Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Saison culturelle de la CAPB.
Plisti Plasta ! Est un album musical en euskara qui se transforme en bal-concert. En utilisant l’eau comme élément artistique, le spectacle évoque les émotions. On y chante, on y danse, on apprend à se connaître, à surmonter les peurs et à grandir.
Plisti Plasta! euskarazko musika-albuma da, dantzaldikontzertu bilakatzen dena. Ura elementu artistiko gisa erabiliz, emozioak aipatzen ditu. Ikuskizun honetan kantatu eta dantzatu daiteke elkar ezagutzeko, beldurrak gainditzeko eta handitzen ikasteko.
A partir de 2 ans. Durée 40mn. Arts plastiques, danse, musique. En basque-Euskaraz. Réservations conseillées places limitées. .
Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 16 25 91
English : Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena
German : Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena
Italiano :
Espanol : Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena
L’événement Spectacle en basque Plisti Plasta ! Par la compagnie Alabena Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque