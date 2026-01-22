Spectacle en bilingue français et langue des signes

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 11 – 11 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Venez assister au spectacle portraits croisés , un duo de théâtre musical bilingue en français et langue des signes autour de l’album Multitude de Stromae.

La compagnie Les Petites Mains [https://cielespetitesmains.com/] propose un spectacle de chansigne conçu sur l’album Multitude de Stromae, entièrement interprété en langue des signes.

Deux comédiens donnent vie à une galerie de personnages hauts en émotion et en humanité.

Parentalité, amour, dépression, rêves… une comédie vusicale (comédie musicale signée), intense et bouleversante.

45 minutes de poésie visuelle, de rythme et de gestes qui parlent fort.

Bord de scène à l’issue du spectacle avec une interprète en langue des signes.

Ce spectacle s’adresse à tout public à partir 10ans. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00 m-thomas@mairie-aixesurvienne.fr

