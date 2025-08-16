Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow Brive-la-Gaillarde
Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow Brive-la-Gaillarde samedi 16 août 2025.
Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow
Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-16
21h45 dans les jardins de la Guierle.
La compagnie SuperCho te présente son spectacle Supershaw, un spectacle pyrotechnique basé sur la chorégraphie, la musique et le style.
Dans ce spectacle, 3 personnages investissent toute leur énergie dans la performance afin d’offrir des effets pyrotechniques des plus spectaculaires. .
Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
English : Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow
German : Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow
Italiano :
Espanol : Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow
L’événement Spectacle en centre-ville: Supercho-Supershow Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-07-28 par Brive Tourisme