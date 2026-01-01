Spectacle En Corps des histoires à Saint Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

En Corps des histoires, c’est un spectacle participatif où la lecture d’un album jeunesse prend vie par la mise en corps des spect-acteurs.

Venez donner vie aux pages d’un album jeunesse, guidé par Amélie qui vous fera écouter, voir et mettre en mouvements l’histoire d’amitié très attachante entre une petite feuille et un grand chêne.

à partir de 3 ans (réservation obligatoire petite jauge)

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

English :

En Corps des histoires is a participatory show in which the reading of a children’s book is brought to life by the spect-actors.

Come and bring the pages of a children’s book to life, guided by Amélie, who will help you hear, see and move the story of the endearing friendship between a little leaf and a big oak tree.

ages 3 and up (booking essential, small gauge)

L’événement Spectacle En Corps des histoires à Saint Projet Saint-Projet a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Gourdon