Spectacle En couple pour Noël La Comédie de Metz Metz

Spectacle En couple pour Noël

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-23 21:15:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Quand est-ce que tu nous ramènes un amoureux pour Noël ? On en a marre que tu sois seule. On veut des petits enfants nous !

Pour Sarah, chaque année c’est le même refrain mais cette fois-ci elle compte bien surprendre toute sa famille en venant accompagnée de Fabien. Fabien, c’est le mec qu’elle a rencontré la veille lors d’une soirée un peu trop arrosée. Et c’est avec lui qu’elle a fait le pari fou de traverser la France afin de le faire passer pour le gendre idéal aux yeux de ses parents.

Ils vont donc avoir 10 heures de route pour apprendre à se connaître et se mettre d’accord sur les détails de leur vraie fausse histoire d’amour. Mais qui sait, en cette période de fêtes de fin d’année, la magie de Noël n’est jamais très loin…Laissez-vous embarquer dans un road trip complètement délirant, digne des plus beaux téléfilms d’amour de Noël ! Ou presque…

Auteur David Ezan

Comédiens Maëlig le Guern & Dorian SauvageTout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

When are you bringing us a lover for Christmas? We’re sick of you being alone. We want grandchildren!

For Sarah, it’s the same refrain every year, but this time she’s planning to surprise her whole family by coming accompanied by Fabien. Fabien is the guy she met the night before at a party that got a little too drunk. And it was with him that she made the crazy bet of crossing France to pass him off as the ideal son-in-law in the eyes of her parents.

They’ll have 10 hours on the road to get to know each other and agree on the details of their fake love story. But who knows, in this holiday season, the magic of Christmas is never far away…Let us take you on a wild road trip, worthy of the most beautiful Christmas romance TV movies! Or almost…

Author David Ezan

Actors Maëlig le Guern & Dorian Sauvage

L’événement Spectacle En couple pour Noël Metz a été mis à jour le 2025-12-10 par AGENCE INSPIRE METZ