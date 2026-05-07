Tours

Spectacle en déambulation · colorama

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

26 apprenti·es comédien·nes de la Compagnie du Capharnaüm Théâtre guidée par Céline Hoinard, font résonner textes classiques et contemporains avec les Couleurs et les Matières ! Une création qui s’appuie sur la collaboration avec le CCCOD dans le cadre de l’exposition sœur de jour de Éléonore False

26 apprenti·es comédien·nes de la Compagnie du Capharnaüm Théâtre guidée par Céline Hoinard, font résonner textes classiques et contemporains avec les Couleurs et les Matières ! Une création qui s’appuie sur la collaboration avec le CCCOD dans le cadre de l’exposition sœur de jour de Éléonore False en galerie blanche.

Temps d’échanges entre le public et la troupe d’apprenti·es comédien·nes à l’issue de la déambulation.

gratuit • entrée libre au chapeau • sans réservation • places limitées à 20 personnes .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

26 apprentice actors from the Compagnie du Capharnaüm Théâtre, guided by Céline Hoinard, bring classical and contemporary texts to life with Couleurs et Matières! A creation based on collaboration with the CCCOD as part of the exhibition s?ur de jour by Éléonore False

L’événement Spectacle en déambulation · colorama Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37