Spectacle en déambulation Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet Montval-sur-loir Montval-sur-Loir

Entrée gratuite et ouverte à tous

Venez découvrir un spectacle original et vivant, présenté par la Compagnie Cet été, qui se déroulera en déambulation sur les trois étages de la bibliothèque-ludothèque. Une expérience immersive et surprenante, où les spectateurs seront invités à suivre les artistes, explorer les espaces et se laisser porter par la magie de la performance. Un moment artistique unique qui mêle poésie, mouvement et interaction, pour petits et grands curieux d’aventures culturelles inattendues !

Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet Montval-sur-loir 2 place Clémenceau 72500 Montval-sur-loir Montval-sur-Loir 72500 Château-du-Loir Sarthe Pays de la Loire 0243380337 https://montvalsurloir.bibli.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063588251738¬if_id=1628072300333675¬if_t=profile_plus_rollback&ref=notif Bibliothèque-ludothèque trés accéssible avec parking

